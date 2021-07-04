Сборной Англии пришлось пройти серьезные испытания, чтобы добиться такого прогресса, как выход в полуфинал чемпионата Европы по футболу. Об этом сказал главный тренер «трех львов» Гарет Саутгейт, цитирует сайт УЕФА 3 июля

Сборная Англии разгромила украинцев и вышла в полуфинал ЧЕ по футболу © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«У нас было несколько отличных матчей за последние четыре года, но у нас также было несколько болезненных игр… Мы не хотели делать шаг назад. Мы хотели по-настоящему воспользоваться возможностью, а не надеяться, что сможем победить или позволить судьбе сыграть свою роль. Я думаю, что игроки сегодня были решительны и безжалостны», — заявил Саутгейт после матча с Украиной.

Капитан «трех львов» Харри Кейн, ставший автором дубля на встрече, подчеркнул, что англичане «все больше разгоняются от игры к игре».

«Мы в этом матче были фаворитами, это давило на нас, от нас ждали результата, и очень здорово, что мы сумели сыграть так, как сыграли. Забили четыре, не пропустили — вечер сложился идеально», — сказал он.

В полуфинале ЕВРО-2021 сборная Англии сыграет с командой Дании.