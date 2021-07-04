Сборная Англии со счетом 4:0 обыграла команду Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу в Риме

«Как будто в грязь уронили». Британская ведущая высмеяла форму сборной Украины в присутствии посла © Facebook, andriy.pavelko Гарри Кейн (4-я и 50-я минуты), Гарри Магуайр (46-я) и Джордан Хендерсон (63-я). Не пропустив ни одного мяча, англичане стали первой командой, не позволившей отличиться соперникам в пяти стартовых матчах на чемпионатах Европы.

Так, в матчах группового этапа они обыграли чехов и хорватов со счетом 1:0, а также сыграли вничью с шотландцами (0:0). В 1/8 финала сборная Англии переиграла команду Германии со счетом 2:0. Встреча с украинцами стала единственной для англичан, которую команда Гарета Саутгейта провела не в своей стране.

Сборная Англии сыграет в полуфинале чемпионата Европы уже в третий раз, а вот сборная Украины впервые вышла в плей-офф ЕВРО. На групповом этапе украинцы проиграли командам Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1) и обыграли сборную Северной Македонии (2:1). В 1/8 финала сборная Украины в дополнительное время переиграла команду Швеции со счетом 2:1.

Украинские футболисты в третий раз принимали участие в турнире и пропустили 10 голов. Больше на одном чемпионате Европы пропускала только команда Югославии (13), вышедшая в 1/4 финала первенства в 2000 году.