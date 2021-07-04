Около 400 новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели 526 человек. Об этом Минздрав страны сообщил в своем Telegram-канале 4 июля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS / REUTERS, RNPS / Перейти в фотобанк сообщении.

По данным пресс-службы, за минувшие сутки были госпитализированы 460 человек, скончались — 10, выздоровели — 526. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 2 237 553 человека, выздоровели — 2 171 182, умерли — 52 470. С начала прививочной кампании привито 2 059 726 украинцев, из них полностью иммунизированы 841 291.