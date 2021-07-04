«За сутки 3 июля 2021 года на Украине зафиксировано 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей — 11, медработников — пять», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за минувшие сутки были госпитализированы 460 человек, скончались — 10, выздоровели — 526. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 2 237 553 человека, выздоровели — 2 171 182, умерли — 52 470. С начала прививочной кампании привито 2 059 726 украинцев, из них полностью иммунизированы 841 291.