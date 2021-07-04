Инцидент Британии с эсминцем в Черном море принес ей больше пользы. Они улучшили отношения с главным гегемоном западного мира в лице США, отработав для них эту провокацию. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт пояснил, что ранее шел спор относительно версий произошедшего.

«Либо Джонсон одновременно выступил и против Меркель с Макроном, и против Байдена, либо Джонсон по договоренности с Байденом выступил против Меркель с Макроном. Сейчас, насколько я понимаю, этот спор закончился, и у нас считают, что Джонсон выступил против курса на улучшение отношений с Россией, но по договоренности с Байденом», — указал Марков.

Политолог считает, что секретные документы, которые якобы были случайно забыты на остановке, были поддельными, они специально были подброшены британскими спецслужбами с целью фальсифицировать причину этого инцидента.

«Якобы они хотели помочь Украине. Плевать им на Украину. Реальная причина этого инцидента — сорвать разрядку в международной политике и понемногу улучшающиеся отношения», — уверен специалист.

Украинский режим в любом случае будет говорить, что Запад поддерживает их в «противостоянии с Россией», но это тоже самое, как если бы деревенский староста времен Великой Отечественной войны заявлял, что его поддерживает Гитлер, заключил собеседник издания.

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