Ранее британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца. Только после этого корабль оставил российские воды.
Эксперт пояснил, что ранее шел спор относительно версий произошедшего.
«Либо Джонсон одновременно выступил и против Меркель с Макроном, и против Байдена, либо Джонсон по договоренности с Байденом выступил против Меркель с Макроном. Сейчас, насколько я понимаю, этот спор закончился, и у нас считают, что Джонсон выступил против курса на улучшение отношений с Россией, но по договоренности с Байденом», — указал Марков.
Политолог считает, что секретные документы, которые якобы были случайно забыты на остановке, были поддельными, они специально были подброшены британскими спецслужбами с целью фальсифицировать причину этого инцидента.
«Якобы они хотели помочь Украине. Плевать им на Украину. Реальная причина этого инцидента — сорвать разрядку в международной политике и понемногу улучшающиеся отношения», — уверен специалист.
Украинский режим в любом случае будет говорить, что Запад поддерживает их в «противостоянии с Россией», но это тоже самое, как если бы деревенский староста времен Великой Отечественной войны заявлял, что его поддерживает Гитлер, заключил собеседник издания.
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