Ранее британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца. Только после этого корабль оставил российские воды.
Вместо того чтобы быть лидером современного мира, Запад пытается быть полицейским, к тому же, уже происходит уменьшение роли Запада в мировой экономике, медленная, но неизбежная потеря технологического лидерства, пояснил эксперт.
«Также против Запада играют очевидные ошибки, такие как поддержка киевской хунты и государственного терроризма в Украине, поддержка террористических группировок в Сирии, неспособность справиться с ситуацией в Афганистане и неспособность справиться с волной мигрантов. Их надо было либо остановить, либо интегрировать, а они и не останавливают и не интегрируют, из-за чего получают колоссальные проблемы. Наконец, я бы добавил внутренний конфликт между Англией и Шотландией, который может привести к распаду Соединенного Королевства», — привел пример Марков.
Brexit — это попытка британской элиты, которую можно сравнить с первым парнем на деревне, переехать в город, то есть играть в глобальном мире некую глобальную роль, удастся она или нет, вопрос открытый, заключил собеседник издания.
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