У Великобритании точно есть все ресурсы на то, чтобы войти в ряд глобальных держав. Проблема состоит в том, что Запад в целом теряет свои позиции, поскольку его политика стратегически ошибочна. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Вместо того чтобы быть лидером современного мира, Запад пытается быть полицейским, к тому же, уже происходит уменьшение роли Запада в мировой экономике, медленная, но неизбежная потеря технологического лидерства, пояснил эксперт.

«Также против Запада играют очевидные ошибки, такие как поддержка киевской хунты и государственного терроризма в Украине, поддержка террористических группировок в Сирии, неспособность справиться с ситуацией в Афганистане и неспособность справиться с волной мигрантов. Их надо было либо остановить, либо интегрировать, а они и не останавливают и не интегрируют, из-за чего получают колоссальные проблемы. Наконец, я бы добавил внутренний конфликт между Англией и Шотландией, который может привести к распаду Соединенного Королевства», — привел пример Марков.

Brexit — это попытка британской элиты, которую можно сравнить с первым парнем на деревне, переехать в город, то есть играть в глобальном мире некую глобальную роль, удастся она или нет, вопрос открытый, заключил собеседник издания.

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