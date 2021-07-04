Для того чтобы собрать осадки, выпавшие в Крыму, нужно было выполнить противопаводковые мероприятия, но это очень длительная история. Со времен Советского Союза этими вещами никто не занимался. Об этом рассказал директор научно-производственного предприятия «Водные технологии» Анатолий Копачевский в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев о разгуле стихии в Ялте: в городе нужно ввести мораторий на строительство многоэтажек © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт пояснил, что сейчас мало специалистов соответствующего уровня, а людей, которые понимают, что это нужно делать и как это необходимо делать, по пальцам пересчитать можно.

«Отрасль образовательная, которая должна этим заниматься, находится в загоне не только в Крыму, но и по всей России. Это очень серьезный вопрос, потому что нас жизнь учит тому, что, ребята, не забывайте, есть такие аномальные периоды, когда выпадает не просто месячная норма осадков, а две месячных нормы осадков, и не только в Ялте, а на водосборной территории за пределом города», — сетует Копачевский.

По его словам, вода должна накапливаться за пределами города в водохранилищах, которые должны быть построены, либо вода должна отводится соответствующими дренажными или противопаводковыми системами в сторону, где опять же должны быть водохранилища.

Если площадь Южного берега Крыма составляет 100 квадратных километров, и на этой территории выпала норма 90 миллиметров осадков, то это 9 миллионов кубометров, это очень приличный объем, и если бы он был собран соответствующим образом в каскад прудов, водохранилищ, то это бы закрыло вопрос водохранилища практически до конца года, для Алушты так точно, но эта вода ушла в море, заключил собеседник издания.

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