В середине июня в нескольких городах Крыма произошло наводнение, ставшее следствием мощного циклона. В результате стихийного бедствия были подтоплены Керчь и Ялта, пострадали также Феодосия, Ленинский и Кировский районы полуострова. Предварительный ущерб инфраструктуре Ялты, нанесенный в результате сильных осадков, схода селей и подтопления, превысил 7 миллиардов рублей.
Эксперт пояснил, что сейчас мало специалистов соответствующего уровня, а людей, которые понимают, что это нужно делать и как это необходимо делать, по пальцам пересчитать можно.
«Отрасль образовательная, которая должна этим заниматься, находится в загоне не только в Крыму, но и по всей России. Это очень серьезный вопрос, потому что нас жизнь учит тому, что, ребята, не забывайте, есть такие аномальные периоды, когда выпадает не просто месячная норма осадков, а две месячных нормы осадков, и не только в Ялте, а на водосборной территории за пределом города», — сетует Копачевский.
По его словам, вода должна накапливаться за пределами города в водохранилищах, которые должны быть построены, либо вода должна отводится соответствующими дренажными или противопаводковыми системами в сторону, где опять же должны быть водохранилища.
Если площадь Южного берега Крыма составляет 100 квадратных километров, и на этой территории выпала норма 90 миллиметров осадков, то это 9 миллионов кубометров, это очень приличный объем, и если бы он был собран соответствующим образом в каскад прудов, водохранилищ, то это бы закрыло вопрос водохранилища практически до конца года, для Алушты так точно, но эта вода ушла в море, заключил собеседник издания.
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