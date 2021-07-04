Военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру рассказал, возможно ли наступление Вооруженных сил Украины на Донбасс, когда число обладателей российских паспортов в ДНР/ЛНР превысит миллион человек

«Если миллион человек получат российские паспорта, ситуация несколько изменится. Россия, хочет там кто-то в Кремле или не хочет, обязана будет применить всю мощь своих вооруженных сил для защиты своих граждан. Точка. И об этом нужно предупредить лидеров не Украины, а всех мировых государств. За миллион своих граждан мы растерзаем кого угодно. И пойдем на такие шаги, что они пожалеют, что на свет родились. Для чего мы кормим и содержим вооруженные силы? Для того, чтобы они нас защищали. И они нас защитят», — заверил Жилин.

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