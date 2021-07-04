Военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, в каком месте Вооруженные силы Украины будут наступать на Донбасс, если Киев развяжет войну

«Главная задача». Военный эксперт о том, что конкретно сделают ВСУ, если пойдут в атаку на Донбасс © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.