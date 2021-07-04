«Сложно сказать, к сожалению, я не анализировал последние данные о положении дел там. В любом случае, я думаю, что они будут действовать следующим образом: поскольку все планирование осуществляют англосаксы, скорее всего, будет чудовищная артподготовка, и будет применена авиация. Они сделают все для того, чтобы погасить сопротивление, и только потом уже личный состав пойдет на зачистку территории. Если, не дай Бог, это случится, то, помяните мое слово, они не будут разбирать, где больницы, где школы, где дети, а где беременные. Будут уничтожать абсолютно все», — сказал эксперт.
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