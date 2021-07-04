«Если бы у нас не было ядерного оружия, мы бы столкнулись с колоссальной проблемой, и мы бы действительно не могли эффективно противостоять альянсу, потому что у нас несравнимые потенциалы. Россия одна, а НАТО — орган коллективной агрессии. Совокупная мощь там очень и очень большая. Поэтому в данном случае говорить о том, что мы бы могли эффективно противостоять альянсу, я бы не стал. Да, мы бы сражались и просто так не отдали бы пяди земли, но было бы очень сложно», — сказал эксперт.
По его словам, именно поэтому Россия в значительной степени модернизировала средства доставки ядерного оружия.
«И что особенно важно отметить, мы модернизировали средства доставки до такого уровня, что мы можем достичь эффективности, сравнимой с применением ядерных боеголовок с обычными за счет колоссальной высокой точности. Когда развалился Советский Союз, наш потенциал был слишком слаб. И они бы нас точно раздавили бы», — добавил Жилин.
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