Если бы у России не было ядерного оружия, то в безъядерной войне США и НАТО смогли бы ее одолеть. Об этом сообщил военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Кнутов: В каких случаях РФ может применить ядерное оружие

По его словам, именно поэтому Россия в значительной степени модернизировала средства доставки ядерного оружия.

«И что особенно важно отметить, мы модернизировали средства доставки до такого уровня, что мы можем достичь эффективности, сравнимой с применением ядерных боеголовок с обычными за счет колоссальной высокой точности. Когда развалился Советский Союз, наш потенциал был слишком слаб. И они бы нас точно раздавили бы», — добавил Жилин.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.