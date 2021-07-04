Военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру пояснил слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия якобы будет провоцировать обстановку в Черном море, понимая, что в прямом столкновении с НАТО у нее нет шансов на успех

Кулеба рассказал, что сделает Россия, если Украина попытается вступить в НАТО © Twitter, dmytrokuleba

На прошлой неделе Черноморский флот ВМФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км. В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. В свою очередь, в минобороны Великобритании заявили, что эсминец совершал мирный проход через якобы территориальные воды Украины в соответствии с международном правом.

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