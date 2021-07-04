«Кулеба полный подонок. Обычно я о политиках резко не высказываюсь, но я объясню свою позицию. Если бы эта особь руководствовалась интересами своей державы, она бы никогда не вела себя как шавка. Все эти заявления о том, что "Россия провоцирует напряженность в Черном море", не стоят выеденного яйца. Разве Россия пришла к берегам США или Британии, или они приперлись в Черное море к нашим границам? Кто кого провоцирует? Разве Россия организовывала прорыв к территории Украины в Черном море, или они пытались прорываться через Керченский пролив? В этой связи я жалею только о том, что, когда Украина позволила себе столь дерзкую провокацию, эти суденышки не были потоплены. Тогда бы и украинское общество задумалось, кто рискует жизнью украинских моряков и ради чего», — возмутился Жилин.
На прошлой неделе Черноморский флот ВМФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км. В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. В свою очередь, в минобороны Великобритании заявили, что эсминец совершал мирный проход через якобы территориальные воды Украины в соответствии с международном правом.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.