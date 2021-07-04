«Они не эффективны по одной простой причине — у них другое предназначение. Они должны будут выполнять только полицейские функции, не более того. Для того чтобы вести боевые действия, нужны другая специализация и другая подготовка. Поэтому в данном случае этот вопрос не имеет смысла. Не будут же они отрабатывать свои боевые навыки на собственном народе», — сказал эксперт.
Ранее Верховная Рада приняла законопроект об отрядах территориальной самообороны. В соответствии с документом предлагается разбить территорию Украины на зоны, в каждой из которых может быть создана бригада или батальон ТО общей численностью до 140 тысяч человек.
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