Военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру объяснил насколько отряды территориальной самообороны могут быть эффективны в украинских реалиях в случае ведения боевых действий

Ранее Верховная Рада приняла законопроект об отрядах территориальной самообороны. В соответствии с документом предлагается разбить территорию Украины на зоны, в каждой из которых может быть создана бригада или батальон ТО общей численностью до 140 тысяч человек.

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