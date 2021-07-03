Для того чтобы отвлечь народ Украины от того, что политика его властей направлена против него, президенту Владимиру Зеленскому приходится постоянно повышать накал истерии. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман о провокациях против РФ: Великобритания вовсю мстит Евросоюзу © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт подчеркнул, что Зеленский уже довел истерику по поводу конфликта Украины с остальной Россией до такого накала, который его предшественнику Петру Порошенко не снился.

«Он вынужден будет повышать и повышать этот накал, приближаясь все больше и больше к натуральной войне. Сможет ли он остановиться? Не знаю», — констатировал Вассерман.

Собеседник издания добавил, что впоследствии Запад усилит давление, направленное на то, чтобы Украина стала анти-Россией, но платить он ей за это не будет, поскольку сами украинские правители для сохранения своего статуса вынуждены конфликтовать с остальной Россией.

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