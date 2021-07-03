За последнее время Зеленский выступил с целым рядом заявлений о том, что Запад якобы предал Украину в ее «противостоянии с Россией», и что Украина ждет более активной поддержки.
Эксперт подчеркнул, что Зеленский уже довел истерику по поводу конфликта Украины с остальной Россией до такого накала, который его предшественнику Петру Порошенко не снился.
«Он вынужден будет повышать и повышать этот накал, приближаясь все больше и больше к натуральной войне. Сможет ли он остановиться? Не знаю», — констатировал Вассерман.
Собеседник издания добавил, что впоследствии Запад усилит давление, направленное на то, чтобы Украина стала анти-Россией, но платить он ей за это не будет, поскольку сами украинские правители для сохранения своего статуса вынуждены конфликтовать с остальной Россией.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.