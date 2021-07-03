За последнее время Зеленский выступил с целым рядом заявлений о том, что Запад якобы предал Украину в ее «противостоянии с Россией», и что Украина ждет более активной поддержки.
Эксперт подчеркнул, что Зеленский настолько «мизерный политик», что финским гражданам просто стыдно наблюдать внешнюю политику Украины.
«Да, мы открыто об этом не говорим, но наша пресса фактически не пишет о том, что он там в очередной раз сказал и придумал. Он же комик, это естественно», — указал Бекман.
Украинское руководство управляется из Лондона и из Вашингтона, и они ждали, что эта британская агрессия в Черном море будет успешной, но сейчас этого не удалось, добавил политолог.
Возможно, в будущем будут и другие попытки эскалации, и еще более опасные, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.