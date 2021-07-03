В Европе в принципе никто не воспринимает всерьез президента Украины Владимира Зеленского, и не считают нужным комментировать его заявления. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman

Эксперт подчеркнул, что Зеленский настолько «мизерный политик», что финским гражданам просто стыдно наблюдать внешнюю политику Украины.

«Да, мы открыто об этом не говорим, но наша пресса фактически не пишет о том, что он там в очередной раз сказал и придумал. Он же комик, это естественно», — указал Бекман.

Украинское руководство управляется из Лондона и из Вашингтона, и они ждали, что эта британская агрессия в Черном море будет успешной, но сейчас этого не удалось, добавил политолог.

Возможно, в будущем будут и другие попытки эскалации, и еще более опасные, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.