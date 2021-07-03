Ранее один крымский эксперт предложил разрывать отношения с теми странами, кто отказывается признать российский статус региона. В качестве примера он привел Евгения Примакова в 1990-х годах, который, будучи на тот момент министром иностранных дел, пригрозил разрывать отношения со всеми странами, которые признают независимость Чечни.
Эксперт пояснил, что признание независимости Чечни в тот момент означало бы возможность поставок туда вооружения через Грузию, поэтому у России не было иного выбора.
«В данном же случае непризнание статуса Крыма ни на что всерьез не повлияет, поэтому не надо доводить до столь жестких мер», — считает Вассерман.
Что касается провокации с эсминцем в Черном море, то Британия таким образом пытается отомстить Евросоюзу за выход из организации на невыгодных для себя условиях, поссорив его с Россией, а также пытается изобразить агрессивность со стороны РФ, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.