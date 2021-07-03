Сейчас России нет необходимости разрывать дипломатические отношения со всеми странами, которые не признают российский статус Крыма. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман о провокациях против РФ: Великобритания вовсю мстит Евросоюзу © РИА Новости, Александр Натрускин Евгения Примакова в 1990-х годах, который, будучи на тот момент министром иностранных дел, пригрозил разрывать отношения со всеми странами, которые признают независимость Чечни.

Эксперт пояснил, что признание независимости Чечни в тот момент означало бы возможность поставок туда вооружения через Грузию, поэтому у России не было иного выбора.

«В данном же случае непризнание статуса Крыма ни на что всерьез не повлияет, поэтому не надо доводить до столь жестких мер», — считает Вассерман.

Что касается провокации с эсминцем в Черном море, то Британия таким образом пытается отомстить Евросоюзу за выход из организации на невыгодных для себя условиях, поссорив его с Россией, а также пытается изобразить агрессивность со стороны РФ, заключил собеседник издания.

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