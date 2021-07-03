Угледобыча, металлургия всегда были основой экономики Донбасса. Параллельно с ними могут развиваться и другие сферы, например, машиностроение, энергетика и транспорт. Об этом рассказал депутат Госдумы из фракции «Единая Россия» Андрей Козенко в интервью изданию Украина.ру

Отказаться от урегулирования, не отпустив Донбасс. В чем смысл референдума Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Сергея Курченко и ВТС («Внешторгсервис»), который СМИ связывают с его именем, с семью донецкими металлургическими и коксохимическими предприятиями, теперь будет работать российский бизнесмен Евгений Юрченко.

К сожалению, украинская блокада, а также постоянная необходимость восстанавливать фабрики и заводы после обстрелов немного замедлили это развитие, тем не менее, уже сегодня многие предприятия переживают второе рождение, указал парламентарий.

«Конечно, здесь нужны инвестиции. Но есть особые условия, на которые не каждый бизнесмен пойдет. Однако те, кого западными санкциями не напугаешь, могут рассчитывать на максимальную отдачу со стороны Донбасса и самые оптимистичные перспективы. Здесь умеют и любят работать и знают, как это делать», — считает Козенко.

Как бы не было трудно, жители Донбасса давно для себя решили, каким путем идти и вместе с кем, курс ДНР и ЛНР изначально был на интеграцию с Россией и за последние семь лет ни разу не менялся, заключил собеседник издания.

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