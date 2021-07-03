Ранее известный военный корреспондент Дмитрий Стешин выразил мнение, что ВСУ начнут наступление в тот момент, когда число обладателей российских паспортов в ДНР/ЛНР превысит миллион человек, потому что тогда им точно будет нечего терять.
Специалист подчеркнул, что об этом нужно будет предупредить не только руководство Украины, но и лидеров всех государств мира.
«За миллион своих граждан мы растерзаем кого угодно. И пойдем на такие шаги, что они пожалеют, что на свет родились. Для чего мы кормим и содержим вооруженные силы? Для того, чтобы они нас защищали. И они нас защитят», — уверен Жилин.
Россию в любом случае обвинили бы в агрессии, поэтому ей не нужно ни на кого оглядываться в отстаивании своих интересов, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.