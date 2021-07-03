Если миллион жителей Донбасса получат российские паспорта, ситуация несколько изменится, и Россия обязана будет применить всю мощь своих вооруженных сил для защиты своих граждан. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: За миллион россиян в Донбассе мы растерзаем кого угодно © Twitter, Александр Жилин Дмитрий Стешин выразил мнение, что ВСУ начнут наступление в тот момент, когда число обладателей российских паспортов в ДНР/ЛНР превысит миллион человек, потому что тогда им точно будет нечего терять.

Специалист подчеркнул, что об этом нужно будет предупредить не только руководство Украины, но и лидеров всех государств мира.

«За миллион своих граждан мы растерзаем кого угодно. И пойдем на такие шаги, что они пожалеют, что на свет родились. Для чего мы кормим и содержим вооруженные силы? Для того, чтобы они нас защищали. И они нас защитят», — уверен Жилин.

Россию в любом случае обвинили бы в агрессии, поэтому ей не нужно ни на кого оглядываться в отстаивании своих интересов, заключил собеседник издания.

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