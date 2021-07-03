Разработка украинского ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» потребует около 40 миллионов долларов. В эту сумму входит создание полного комплекса, вместе со средствами связи, машинами и ракетами. Об этом 3 июля сообщает портал Defense Express со ссылкой на генерального директора ГККБ «Луч» Олега Коростелева

Александр Жилин: За миллион россиян в Донбассе мы растерзаем кого угодно © Twitter, Александр Жилин Александр Турчинов заявлял, что крылатые ракеты «Нептун», созданные на Украине, могут уничтожать военные корабли России любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также «в течение нескольких минут снести» Керченский мост.

Крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

Как отмечал ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, новое украинское оружие представляет собой версию советских Х-35, его следует расценивать как потенциальную опасность, однако Россия готова ей противостоять.

В свою очередь израильский военно-политический аналитик Яков Кедми уверен, что если хоть одна ракета попадет в Крымский мост, пролет моста можно будет восстановить за месяц, но это будет «последнее действие того государства, которое называется Украина».