Поскольку все планирование возможного наступления ВСУ в Донбассе будут осуществлять США и Запад, оно начнется с чудовищной артподготовки и применения авиации. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: За миллион россиян в Донбассе мы растерзаем кого угодно © Twitter, Александр Жилин Дмитрий Стешин выразил мнение, что ВСУ начнут наступление в тот момент, когда число обладателей российских паспортов в ДНР/ЛНР превысит миллион человек, потому что тогда им точно будет нечего терять.

Украинские войска сделают все для того, чтобы погасить сопротивление ополченцев, и только потом уже личный состав пойдет на зачистку территории, уверен эксперт.

«Если, не дай Бог, это случится, то, помяните мое слово, они не будут разбирать, где больницы, где школы, где дети, а где беременные. Будут уничтожать абсолютно все», — подчеркнул Жилин.

Но если миллион жителей Донбасса действительно получат российские паспорта, ситуация несколько изменится, и Россия обязана будет применить всю мощь своих вооруженных сил для защиты своих граждан, заключил собеседник издания.

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