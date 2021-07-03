Ранее в Верховной Раде разгорелся скандал из-за планов минобороны вывести 24 августа женщин-военнослужащих на парад ко Дню независимости на каблуках. Группа депутатов потребовала от Тарана объяснений и извинений, ему также вручили туфли на каблуках.
Уточняется, что руководство высшего военно-учебного заведения спрашивало курсанток, идти на параде в берцах или в туфлях, 99% из них высказались, чтобы идти в парадной форме, которая предполагает ношение обуви на каблуке.
Таран рассказал, что руководство минобороны сейчас практически с нуля организует надлежащее вещевое обеспечение именно военнослужащих-женщин: в первую очередь бельем, хотя подобная практика до сих пор отсутствовала, формой и обувью, что соответствовало бы эргономическим характеристикам и удовлетворяло эстетические вкусы военных.
Министр обороны также выразил сожаление, что повод, который должен стать толчком для конструктивного решения актуальных проблем, отдельные политсилы использовали для «банального политиканства и самопиара».
Но для руководства Минобороны, убежден Андрей Таран, это скорее хорошая возможность показать обществу, что забота о наших военнослужащих среди приоритетов работы ведомства, сказано в сообщении.