Министр обороны Украины Андрей Таран встретился с курсантками-участницами военного парада в 30-ю годовщину независимости Украины после разгоревшегося скандала вокруг каблуков и поручил рассмотреть возможность закупки обуви экспериментального образца. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба ведомства

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Уточняется, что руководство высшего военно-учебного заведения спрашивало курсанток, идти на параде в берцах или в туфлях, 99% из них высказались, чтобы идти в парадной форме, которая предполагает ношение обуви на каблуке.

Таран рассказал, что руководство минобороны сейчас практически с нуля организует надлежащее вещевое обеспечение именно военнослужащих-женщин: в первую очередь бельем, хотя подобная практика до сих пор отсутствовала, формой и обувью, что соответствовало бы эргономическим характеристикам и удовлетворяло эстетические вкусы военных.

Министр обороны также выразил сожаление, что повод, который должен стать толчком для конструктивного решения актуальных проблем, отдельные политсилы использовали для «банального политиканства и самопиара».

Но для руководства Минобороны, убежден Андрей Таран, это скорее хорошая возможность показать обществу, что забота о наших военнослужащих среди приоритетов работы ведомства, сказано в сообщении.