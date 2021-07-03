Если бы у России не было ядерного оружия, она бы столкнулась с колоссальной проблемой, и она бы действительно не могла эффективно противостоять НАТО, потому что у них несравнимые потенциалы. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: За миллион россиян в Донбассе мы растерзаем кого угодно © Twitter, Александр Жилин Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Россия якобы будет провоцировать обстановку в Черном море, но понимает, что в прямом столкновении с НАТО у нее якобы нет шансов на успех.

Россия одна, а НАТО — орган коллективной агрессии, совокупная мощь там очень и очень большая, поэтому в данном случае вряд ли можно говорить о том, что Россия могла бы эффективно противостоять альянсу, подчеркнул специалист.

«Да, мы бы сражались и просто так не отдали бы пяди земли, но было бы очень сложно. Именно поэтому мы в значительной степени модернизировали средства доставки ядерного оружия. И что особенно важно отметить, мы модернизировали средства доставки до такого уровня, что мы можем достичь эффективности, сравнимой с применением ядерных боеголовок с обычными за счет колоссальной высокой точности», — указал Жилин.

Когда развалился Советский Союз, потенциал России был слишком слаб, и Запад бы нас точно раздавил ее, заключил собеседник издания.

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