Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Россия якобы будет провоцировать обстановку в Черном море, но понимает, что в прямом столкновении с НАТО у нее якобы нет шансов на успех.
Россия одна, а НАТО — орган коллективной агрессии, совокупная мощь там очень и очень большая, поэтому в данном случае вряд ли можно говорить о том, что Россия могла бы эффективно противостоять альянсу, подчеркнул специалист.
«Да, мы бы сражались и просто так не отдали бы пяди земли, но было бы очень сложно. Именно поэтому мы в значительной степени модернизировали средства доставки ядерного оружия. И что особенно важно отметить, мы модернизировали средства доставки до такого уровня, что мы можем достичь эффективности, сравнимой с применением ядерных боеголовок с обычными за счет колоссальной высокой точности», — указал Жилин.
Когда развалился Советский Союз, потенциал России был слишком слаб, и Запад бы нас точно раздавил ее, заключил собеседник издания.
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