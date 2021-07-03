Подавшее сигнал бедствия украинское рыболовецкое судно отказалось от помощи российских военных. Об этом 3 июля рассказал пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко в комментарии «5 каналу»

Украинское судно, которому пришел на помощь катер Черноморского флота, буксируют в порт Очакова © flickr.com, Прес-центр Командування ВМС ЗС України

По его словам, для решения вопроса был привлечен судовладелец, он принял решение не принимать дополнительные силы от российской стороны, а отправить из Очакова спасательный буксир.

В Росморречфлоте уточнили, что после получения запроса о помощи российские моряки быстро направились в сторону украинского корабля, при этом пытаясь связаться с ним.

«Первыми получили сигнал наши моряки. Они уточнили, необходима ли помощь. Дежурный тут же связался с украинской стороной, к этому моменту сигнал получили и украинские спасательные службы», — пояснил Кравченко.

Он добавил, что погодные условия в зоне аварии хорошие и жизни украинского экипажа ничего не угрожает.