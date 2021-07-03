Утром в субботу катер Черноморского флота был направлен в район, где терпит бедствие украинское судно, экипаж которого запросил помощь. Представитель управления морской охраны Государственной пограничной службы в Николаевской области сообщил, что украинское рыболовецкое судно буксируют в порт Очакова. Однако в Минобороны Украины заявили, что российские моряки не приближались к рыболовецкому судну и проигнорировали сигнал помощи.
По его словам, для решения вопроса был привлечен судовладелец, он принял решение не принимать дополнительные силы от российской стороны, а отправить из Очакова спасательный буксир.
В Росморречфлоте уточнили, что после получения запроса о помощи российские моряки быстро направились в сторону украинского корабля, при этом пытаясь связаться с ним.
«Первыми получили сигнал наши моряки. Они уточнили, необходима ли помощь. Дежурный тут же связался с украинской стороной, к этому моменту сигнал получили и украинские спасательные службы», — пояснил Кравченко.
Он добавил, что погодные условия в зоне аварии хорошие и жизни украинского экипажа ничего не угрожает.