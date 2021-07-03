Если бы Россия потопила украинские катера во время провокации в Керченском проливе, украинское общество задумалось, кто рискует жизнью украинских моряков и ради чего. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: За миллион россиян в Донбассе мы растерзаем кого угодно © Twitter, Александр Жилин

В этой связи специалист резко раскритиковал заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что сегодня Россия якобы будет провоцировать обстановку в Черном море, но понимает, что в прямом столкновении с НАТО у нее якобы нет шансов на успех.

«Разве Россия пришла к берегам США или Британии, или они приперлись в Черное море к нашим границам? Кто кого провоцирует? Разве Россия организовывала прорыв к территории Украины в Черном море, или они пытались прорываться через Керченский пролив? В этой связи я жалею только о том, что, когда Украина позволила себе столь дерзкую провокацию, эти суденышки не были потоплены. Тогда бы и украинское общество задумалось, кто рискует жизнью украинских моряков и ради чего», — категоричен Жилин.

Россию в любом случае обвинили бы в агрессии, поэтому ей в этом отношении нужно брать пример с Израиля и действовать так, чтобы всех поставить на место, заключил собеседник издания.

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