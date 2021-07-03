Три корабля ВМС Украины с 24 моряками задержали 25 ноября 2018 года после того, как они нарушили государственную границу России. На родину экипажи украинских кораблей смогли вернуться в сентябре этого года в рамках обмена заключенными между Киевом и Москвой. В ноябре 2019 года Россия вернула Украине задержанные корабли.
В этой связи специалист резко раскритиковал заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что сегодня Россия якобы будет провоцировать обстановку в Черном море, но понимает, что в прямом столкновении с НАТО у нее якобы нет шансов на успех.
«Разве Россия пришла к берегам США или Британии, или они приперлись в Черное море к нашим границам? Кто кого провоцирует? Разве Россия организовывала прорыв к территории Украины в Черном море, или они пытались прорываться через Керченский пролив? В этой связи я жалею только о том, что, когда Украина позволила себе столь дерзкую провокацию, эти суденышки не были потоплены. Тогда бы и украинское общество задумалось, кто рискует жизнью украинских моряков и ради чего», — категоричен Жилин.
Россию в любом случае обвинили бы в агрессии, поэтому ей в этом отношении нужно брать пример с Израиля и действовать так, чтобы всех поставить на место, заключил собеседник издания.
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