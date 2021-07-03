Ранее Верховная Рада приняла законопроект об отрядах территориальной самообороны. В соответствии с документом предлагается разбить территорию Украины на зоны, в каждой из которых может быть создана бригада или батальон ТО общей численностью до 140 тысяч человек.
Поскольку Украина фактически потеряла все государственные институты, то речь, скорее всего, идет о том, чтобы контролировать территории в интересах олигархата и не допускать протестных действий, пояснил специалист.
«Потому что внутренняя социально-политическая ситуация достаточно напряженная, население готово выступать для отстаивания своих прав, и для властей наступает опасность смуты. Поэтому эти территориальные отряды, скорее всего, будут брошены против народа», — указал Жилин.
Собеседник издания добавил, что в случае реального нападения на Украину эти отряды не смогут дать отпор врагу, поскольку они будут выполнять исключительно полицейские функции.
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