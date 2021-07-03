Инициатива Киева с формированием отрядов территориальной обороны будет направлена на предотвращение массовых акций протеста на местах. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: За миллион россиян в Донбассе мы растерзаем кого угодно © Twitter, Александр Жилин

Поскольку Украина фактически потеряла все государственные институты, то речь, скорее всего, идет о том, чтобы контролировать территории в интересах олигархата и не допускать протестных действий, пояснил специалист.

«Потому что внутренняя социально-политическая ситуация достаточно напряженная, население готово выступать для отстаивания своих прав, и для властей наступает опасность смуты. Поэтому эти территориальные отряды, скорее всего, будут брошены против народа», — указал Жилин.

Собеседник издания добавил, что в случае реального нападения на Украину эти отряды не смогут дать отпор врагу, поскольку они будут выполнять исключительно полицейские функции.

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