Ранее британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца. Только после этого корабль оставил российские воды
Эксперт считает, что маневры эсминца вообще нельзя назвать вторжением на российскую территорию в том смысле, что он просто угол срезал.
"На Западе пишут, что его российские сторожевики не могли нагнать, потому что он так быстро убегал. Даже по карте видно, что у него не было цели зайти в российские территориальные воды или в Севастополь. Он просто немного срезал угол в течение 30 минут. Он не представлял никакой угрозы. Зачем таранить? Мы приняли абсолютно адекватные меры. Мне кажется, можно было даже бомбы по его курсу не взрывать, потому что у него курс был на выход", — подчеркнул Марков.
Собеседник издания добавил, что России в ее противостоянии с Западом нужно поступать как можно жестче, но в данном конкретном случае не было никакой необходимости проявлять излишнюю жесткость, все было сделано адекватно.
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