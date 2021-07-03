Позиция России в ситуации с британским эсминцем была абсолютно адекватной. Его не нужно было таранить и выдавливать из российских территориальных вод. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт считает, что маневры эсминца вообще нельзя назвать вторжением на российскую территорию в том смысле, что он просто угол срезал.

"На Западе пишут, что его российские сторожевики не могли нагнать, потому что он так быстро убегал. Даже по карте видно, что у него не было цели зайти в российские территориальные воды или в Севастополь. Он просто немного срезал угол в течение 30 минут. Он не представлял никакой угрозы. Зачем таранить? Мы приняли абсолютно адекватные меры. Мне кажется, можно было даже бомбы по его курсу не взрывать, потому что у него курс был на выход", — подчеркнул Марков.

Собеседник издания добавил, что России в ее противостоянии с Западом нужно поступать как можно жестче, но в данном конкретном случае не было никакой необходимости проявлять излишнюю жесткость, все было сделано адекватно.

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