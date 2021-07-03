Есть мировой опыт, который очень четко ранжирует, что опреснение оправдано, если только среднегодовая норма осадков на территории меньше, чем 100 миллиметров в год. В случае Крыма это нецелесообразно. Об этом рассказал директор научно-производственного предприятия «Водные технологии» Анатолий Копачевский в интервью изданию Украина.ру

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Эксперт уточнил, что в самой среднезасушливой степной зоне Крыма выпадает больше 300 миллиметров в год, в предгорье возле Симферополя среднегодовое количество осадков составляют 500 миллиметров в год, на Южном берегу Крыма — 500 миллиметров в год, а горном Крыму от 600 до 1000 миллиметров в год.

«Поэтому в Крыму по всем мировым научным изысканиям мы не подходим под территорию, где необходимо опреснение. Вода из опреснителей имеет очень высокую себестоимость. Для аграриев, у которых вода в дефиците, она не подходит по себестоимости. Для населения это тоже спорный вопрос — сможет ли оно ее использовать», — указал Копачевский.

Опреснение — это метод, который может применяться локально для конкретных нужд, где физико-химический состав воды будет пригоден к длительной эксплуатации, добавил специалист.

Если мы в чистом виде опресняем морскую воду, в которой содержится основная соль — натрий и хлориды — и если она не будет очищаться до нулевых значений, до определенной минерализации, то пить-то ее как минеральную воду можно, но вот почва в Крыму будет деградировать, заключил собеседник издания.

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