Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале по случаю независимости Белоруссии

Блицопрос: белорусский эксперт Александр Шпаковский о последствиях закона о коренных народах Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

Парламентарий назвал белорусский народ «родным и братским», подчеркнув, что жители соседней страны смогли защитить и отстоять свою независимость, которую Украина, по его словам, потеряла.

«Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения», — уверен Кива.

Политик добавил, что белорусы всегда будут для украинцев «примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое».

Украинский народ всегда будет нести сердце любовь к своим славянским соседям, резюмировал он.