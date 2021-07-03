Решение о праздновании Дня независимости 3 июля, в день освобождения столицы Белоруссии от немецкой оккупации, было принято в ходе республиканского референдума в 1996 году.
Парламентарий назвал белорусский народ «родным и братским», подчеркнув, что жители соседней страны смогли защитить и отстоять свою независимость, которую Украина, по его словам, потеряла.
«Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения», — уверен Кива.
Политик добавил, что белорусы всегда будут для украинцев «примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое».
Украинский народ всегда будет нести сердце любовь к своим славянским соседям, резюмировал он.