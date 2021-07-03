Грузия для развития собственной экономики должна сделать основной упор на образовании, высоких технологиях и культуре. Об этом рассказал основатель научно-исследовательского центра SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Арчил Сихарулидзе: В Грузии понимают, что никакого НАТО не будет, пока существует Россия © Sputnik / Vladimir Umikashvili Саломе Зурабишвили прибыла на Украину с официальным визитом. Ее украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что Киев и Тбилиси намерены усилить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности в Черноморском регионе. Также, по его словам, Украину и Грузию объединяет совместная цель по приобретению членства в Европейском Союзе и НАТО.

Грузия всегда была культурным центром на Кавказе, даже в советскую эпоху, в этом смысле она уникальна, и Тбилиси должен это использовать, указал эксперт.

«Наша экономическая политика не должна ограничиваться «коридором», «ступеньками» и «газовой трубой». На этом далеко не уедешь. Грузия должна вернуть себе то, что у нее было всегда, — культурное доминирование, многоэтничность и многокультурность. Мы должны стать страной одаренных людей», — подчеркнул Сихарулидзе.

Грузинский народ хорошо понимает, что от лозунгов о вступлении в ЕС и НАТО ситуация не изменится. Но очень многие политические элиты убедили очень много людей в том, что вступление эти организации априори решит проблемы страны, заключил собеседник издания.

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