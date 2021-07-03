Ранее УЕФА попросил Украинскую ассоциацию футбола прикрыть слоган «Героям слава!» на футболках сборной. Выполнение этого требования проверяется перед каждым матчем чемпионата Европы.
«Я не знаю, хорошо ли вам видно, но на передней части вашей футболки изображена карта. Тяжело разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднял с пола и сказал, что она еще не совсем грязная», — заявила журналистка.
По мнению футбольного эксперта Руслана Мармазова, при всех симпатиях к игре сборной Украины, российская сторона обязана напоминать об этих проявлениях неонацизма и жестко критиковать их.