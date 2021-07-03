Британская телеведущая Кейт Гэрруэй сравнила рисунок на футболке сборной Украины по футболу с грязным пятном. Такое заявление она сделала во время передачи «Доброе утро, Британия», посвященной предстоящему матчу чемпионата Европы между Англией и Украиной, в которой принимал участие посол Украины Вадим Пристайко

Форма и есть содержание. Футбол здесь ни при чем © Facebook, Андрей Павелко

«Я не знаю, хорошо ли вам видно, но на передней части вашей футболки изображена карта. Тяжело разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднял с пола и сказал, что она еще не совсем грязная», — заявила журналистка.

По мнению футбольного эксперта Руслана Мармазова, при всех симпатиях к игре сборной Украины, российская сторона обязана напоминать об этих проявлениях неонацизма и жестко критиковать их.