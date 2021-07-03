Грузинский народ хорошо понимает, что от лозунгов о вступлении в ЕС и НАТО ситуация не изменится. Но очень многие политические элиты убедили очень много людей в том, что вступление эти организации априори решит проблемы страны. Об этом рассказал основатель научно-исследовательского центра SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе в интервью Украина.ру

Арчил Сихарулидзе: кто он © Sputnik /Vladimir Umikashvili

Грузинские элиты даже не задумываются над тем, к каким последствиям это вступление может привести, учитывая, что Грузия не является Европой с точки зрения стандартов и подходов, пояснил эксперт.

«Безусловно, люди не настолько глупы, думая, что Евросоюз решит все их проблемы. Но грузинская элита настолько присоединена к Америке и Европе с точки зрения финансов и менталитета, что для них это тоже идея-фикс», — констатировал Сихарулидзе.

Политолог добавил, что даже американские и европейские коллеги Грузии намекают на то, чтобы убрать эту идею-фикс и чтобы тот же Евросоюз и НАТО рассматривали в общем контексте внутренних реформ и экономического развития.

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