Сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы «Партнерство ради мира». Оно укрепилось после «революции роз» в 2004 году. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В 2014 году был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в блоке. Однако кроме обещаний предоставления Тбилиси Плана действий по членству (ПДЧ), Грузия более чем за 20 лет стремлений стать частью альянса, так и не смогла ничего добиться.
Грузинские элиты даже не задумываются над тем, к каким последствиям это вступление может привести, учитывая, что Грузия не является Европой с точки зрения стандартов и подходов, пояснил эксперт.
«Безусловно, люди не настолько глупы, думая, что Евросоюз решит все их проблемы. Но грузинская элита настолько присоединена к Америке и Европе с точки зрения финансов и менталитета, что для них это тоже идея-фикс», — констатировал Сихарулидзе.
Политолог добавил, что даже американские и европейские коллеги Грузии намекают на то, чтобы убрать эту идею-фикс и чтобы тот же Евросоюз и НАТО рассматривали в общем контексте внутренних реформ и экономического развития.
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