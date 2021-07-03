Правительство РФ расширило список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Документ вносит изменения в приложение к постановлению от 29 декабря 2018 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 3 июля

Нужно ли России объявлять Украине эмбарго? © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Так, теперь в Россию нельзя ввозить украинский сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и сами соусы, готовые супы, бульоны и заготовки для них, мороженое и сладкие воды.

Под запрет попали также ячмень, пальмовое масло и его фракции в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовые или консервированные продукты из мяса, ракообразных и моллюсков.

Кроме того, ограничения касаются некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины.

По мнению политолога Ростислава Ищенко, Россия и дальше будет отказываться от ряда украинских товаров по мере того, как она сможет самостоятельно их производить.