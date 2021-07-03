К союзу между Турцией и Азербайджаном стоит отнестись всерьез. Это приведет к усилению Турции в Закавказье с заходом в Среднюю Азию. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Как ни парадоксально, Россия из этой ситуации в Карабахе мало чего извлекла, поскольку с одной стороны, в Армении усилились позиции Вашингтона с Францией, с другой — в Азербайджане усилились позиции Турции, сетует эксперт.

«Мы получили негатив и там, и там, не выбрав ни одну из сторон, и оказались крайними в какой-то момент. Азербайджан считает нас крайними, потому что мы не дали завершить победную составляющую, Армения ругает нас, что мы вовремя не вмешались. Да, мы сохранили жизнь и тем, и другим, но пока не конвертировали этот успех в свою пользу», — констатировал Абзалов.

Политолог добавил, что через полгода, когда придет пора выполнять все договоренности по Карабаху, ситуация изменится, и России выстраивать правильные отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, а также сохранить свою монополию на военную составляющую по урегулированию конфликта.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.