Та ситуация в Армении, которая была до войны в Карабахе, и та, которая сложилась после войны, несколько отличаются. Несмотря на поддержку части населения, этот вопрос остается подвешенным. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: России нужно быть готовой, что ситуация в Армении и Карабахе серьезно изменится © РИА Новости, Владимир Трефилов Никола Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок «Айястан» (самоназвание Армении) экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.

Эксперт отметил, что Пашинян Москве в какой-то степени выгоден как исполнитель договоренностей, и наибольшая потеря его рейтинга произойдет тогда, когда придется выполнить все соглашения, в том числе по полноценному выходу из районов.

«Вопрос будет заключаться в том, как на это будут реагировать внешние игроки. Франция и США явно будут стимулировать Армению к более жестким действиям в отношении Москвы. После поражения понятно, что лучшего сценария, чтобы получить какое-то преимущество в Армении, представить трудно. Учитывая, что оппозиции так и не удалось консолидироваться», — констатировал Абзалов.

Ситуация не будет улучшаться, при прочих равных это серьезно усилит позиции Москвы в перспективе полугода, но основной кредит доверия будет отдан Франции и США, учитывая проармянскую позицию Байдена, которые захотят этим воспользоваться, заключил собеседник издания.

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