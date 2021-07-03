Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия «Гражданский договор» и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок «Айястан» (самоназвание Армении) экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.
Эксперт отметил, что Пашинян Москве в какой-то степени выгоден как исполнитель договоренностей, и наибольшая потеря его рейтинга произойдет тогда, когда придется выполнить все соглашения, в том числе по полноценному выходу из районов.
«Вопрос будет заключаться в том, как на это будут реагировать внешние игроки. Франция и США явно будут стимулировать Армению к более жестким действиям в отношении Москвы. После поражения понятно, что лучшего сценария, чтобы получить какое-то преимущество в Армении, представить трудно. Учитывая, что оппозиции так и не удалось консолидироваться», — констатировал Абзалов.
Ситуация не будет улучшаться, при прочих равных это серьезно усилит позиции Москвы в перспективе полугода, но основной кредит доверия будет отдан Франции и США, учитывая проармянскую позицию Байдена, которые захотят этим воспользоваться, заключил собеседник издания.
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