Если бы они бились без страха и упрека, но проиграли бы еще сильнее, болельщики бы их поняли. Но это робкая и несмелая команда. В этом весь кошмар. Об этом рассказал бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов в интервью изданию Украина.ру

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов Станислава Черчесова на ЕВРО-2020 неудовлетворительной, но выразил тренеру доверие в работе с национальной командой.

«Как можно быть робким и несмелым на футбольном поле, надеясь на какой-то результат? Так не бывает. Тут не хватит даже никакой прушности, никаких фартовых игроков мира и никаких тренеров», — категоричен эксперт.

К тому же в сборной России сейчас идет болезненная смена поколений, и в связи с этим поражают вопросы в стиле «А почему в 2018 году та же самая сборная играла лучше, чем сейчас?», отметил Мармазов.

«Потому что прошло три года. Кто-то постарел, кто-то сдал позиции. Вечных игроков в принципе не бывает, а в нашем футболе не хватает по-настоящему сильных и звездных игроков калибра Марадоны. У нас есть интересные парни, несколько испорченные отсутствием квартирного вопроса и большими деньгами, но нет созвездий классных игроков, которые могли бы преподнести нам подарки на футбольном поле», — указал журналист.

В случае с российской сборной речь идет о системных пробелах в футбольной жизни как таковой, и на уровне федерации футбола, и на уровне клубов, и для этого нужны изменения, эволюционные, или революционные, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.