На чемпионате Европы по футболу сборная России не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе. Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу Станислава Черчесова на ЕВРО-2020 неудовлетворительной, но выразил тренеру доверие в работе с национальной командой.
Россия не Советский Союз, когда на чемпионат мира в Испании (1982) отправили тренерский триумвират из Лобановского, Бескова и Ахалкаци, каждый из которых в состоянии руководить любой командой, подчеркнул эксперт.
«Да, это было во вред, но СССР мог себе это позволить. Каких трех выдающихся тренеров, способных показать высокий результат, может собрать сегодня сборная России? У меня ответа на это нет», — констатировал Мармазов.
Российской сборной не хватает тренера, не хватает игроков, не хватает системы, если она заполнит все три позиции, у нее будет прекрасный футбол, а как их заполнить — большой вопрос, заключил собеседник издания.
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