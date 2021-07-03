Теоретически на смену Станиславу Черчесову мог бы прийти какой-то европейский специалист, что тоже не всегда срабатывает. Что касается российского тренерского корпуса, то он, к сожалению, сегодня крайне и крайне беден. Об этом рассказал бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов в интервью изданию Украина.ру

Руслан Мармазов: Украина одержала всего лишь третью победу за всю историю выступлений на чемпионате Европы © Олег Измайлов

Россия не Советский Союз, когда на чемпионат мира в Испании (1982) отправили тренерский триумвират из Лобановского, Бескова и Ахалкаци, каждый из которых в состоянии руководить любой командой, подчеркнул эксперт.

«Да, это было во вред, но СССР мог себе это позволить. Каких трех выдающихся тренеров, способных показать высокий результат, может собрать сегодня сборная России? У меня ответа на это нет», — констатировал Мармазов.

Российской сборной не хватает тренера, не хватает игроков, не хватает системы, если она заполнит все три позиции, у нее будет прекрасный футбол, а как их заполнить — большой вопрос, заключил собеседник издания.

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