На чемпионате Европы по футболу сборная России не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе. Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу Станислава Черчесова на ЕВРО-2020 неудовлетворительной, но выразил тренеру доверие в работе с национальной командой.
Если мы хотим добиваться хоть каких-то результатов хотя бы на клубном уровне (Лига Европы и Лига чемпионов), то под задачи надо ставить хорошего специалиста, а если мы экспериментируем и если у нас футболисты получают в несколько раз больше своего тренера, мы можем прийти к тому, что вы не достигнем результата, пояснил журналист.
Он также ответил на вопрос о том, мог бы национальную сборную возглавить известный белорусский специалист Виктор Гончаренко.
«Я совершенно не против Виктора Михайловича и с уважением к нему отношусь. Хотя я прекрасно понимаю, что его уход из ЦСКА был вызван тем, что он исчерпал себя на этой позиции», — указал Малосолов.
Тренер — это не 10% успеха, как у нас иногда любят вспоминать классиков, тренер — это серьезная составляющая в работе любой команды, заключил собеседник издания.
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