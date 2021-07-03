Учитывая зарплату сборной России по футболу Станислава Черчесова (около 2,5 млн евро), это зарплата очень хорошего маститого европейского тренера. Поэтому РФС следовало бы рассматривать серьезные кандидатуры из Европы (молодого или постарше). Об этом рассказал футбольный эксперт Андрей Малосолов в интервью изданию Украина.ру

Футбольный эксперт Андрей Малосолов: Ни Черчесов, ни Шевченко не должны возглавлять сборные России и Украины © Facebook, Андрей Малосолов

Если мы хотим добиваться хоть каких-то результатов хотя бы на клубном уровне (Лига Европы и Лига чемпионов), то под задачи надо ставить хорошего специалиста, а если мы экспериментируем и если у нас футболисты получают в несколько раз больше своего тренера, мы можем прийти к тому, что вы не достигнем результата, пояснил журналист.

Он также ответил на вопрос о том, мог бы национальную сборную возглавить известный белорусский специалист Виктор Гончаренко.

«Я совершенно не против Виктора Михайловича и с уважением к нему отношусь. Хотя я прекрасно понимаю, что его уход из ЦСКА был вызван тем, что он исчерпал себя на этой позиции», — указал Малосолов.

Тренер — это не 10% успеха, как у нас иногда любят вспоминать классиков, тренер — это серьезная составляющая в работе любой команды, заключил собеседник издания.

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