У России в странах постсоветского пространства своих партий, общественных движений и предвыборных союзов. Она готова работать с любыми правительствами, потому что уважает выбор граждан этих стран. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Армен Гаспарян: Россия хочет от Армении, чтобы там хорошо жили люди, но это не очень получается © РИА Новости, Владимир Трефилов Никола Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.

Дальнейшие потери территорий, которые произошли при Пашиняне, точно не помогут объединить народ, поэтому гражданам Армении следовало бы предъявить претензии своей власти, но вместо этого она вновь проголосовала за нее, сетует эксперт.

«Что касается ритуальных песнопений Пашиняна по поводу ОДКБ и ЕЭАС, то это тоже очень забавно. До того, как он стал премьер-министром, он находился во фракции «Выход», и в первый год своего премьерства он постоянно бубнил, что не понимает, какие преференции Армения получает от ОДКБ, Таможенного Союза и ЕАЭС. Но по мере того, как ситуация для него ухудшалась, он осознал, что есть единственный стратегический союзник, которым является Россия. Беда в другом. В данном конкретном случае осознать уже мало. Потому что теперь все зависит не только от Пашиняна», — подчеркнул Гаспарян.

Единственное, чего Россия хочет от Армении и всего постсоветского пространства, чтобы люди жили там хорошо, но именно это почему-то не очень получается, заключил собеседник издания.

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