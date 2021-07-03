Победу партии Никола Пашиняна на парламентских выборах в Армении нельзя объяснить ничем кроме национальной деградации. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Армен Гаспарян: Россия хочет от Армении, чтобы там хорошо жили люди, но это не очень получается © РИА Новости, Владимир Трефилов Никола Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.

Страна разгромлена в войне, страна получила национальное унижение и катастрофу, но вместо того, чтобы задать те или иные вопросы к власти, общество снова берет и голосует за нее, негодует эксперт.

«Из 49,4% участников выборов 58% берут и голосуют за Пашиняна. Я считаю, что это национальная деградация. Возможно, многим мои слова не понравятся, но попытайтесь это объяснить иначе. Получается, что власть никакой ответственности ни за что не несет. Тогда следующей потерей будет Нагорный Карабах. Я надеюсь, что никому это не надо объяснять. Потому что согласно Резолюции Совбеза ООН это территория Азербайджана», — категоричен Гаспарян.

Для Армении единственный выход из ситуации с военным поражением мог бы состоять в том, чтобы проголосовать за оппозицию и исправить ситуацию, к сожалению, этого не случилось, заключил собеседник издания.

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