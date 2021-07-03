На чемпионате Европы по футболу сборная России не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе. Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу Станислава Черчесова на ЕВРО-2020 неудовлетворительной, но выразил тренеру доверие в работе с национальной командой.
Журналист отметил, что ему не понравилась постоянные длинные забросы на Артема Дзюбу, который хотя и выиграл множество верховых единоборств, эти скидки были сделаны непонятно куда.
По его мнению, Черчесов также мог бы делать раньше те или иные замены, попробовать тактику с двумя нападающими или вообще попробовать других форвардов.
«Мне показались инородными телами в сборной не только Семенов с Шуниным, но и Оздоев с Кузяевым. Я так и не понял, что это за связка и как она будет приводить нас к большим успехам. Может быть, стоило попробовать других футболистов», — рассуждает Малосолов.
Россия — это не среднестатистическая страна, а нация победителей, и российские граждане в праве ждать от своих спортсменов и представителей где бы то ни было если не победы, то выступлений, за которые было бы не стыдно, заключил собеседник издания.
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