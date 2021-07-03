Несмотря на то, что Станислав Черчесов получил команду за месяц до чемпионата, у него было достаточно времени на подготовку, сборная России вышла на пик формы только на один тайм и то к последнему матчу в группе. Об этом рассказал эксперт в области футбола и фанатского движения Андрей Малосолов в интервью изданию Украина.ру

Футбольный эксперт Андрей Малосолов: Ни Черчесов, ни Шевченко не должны возглавлять сборные России и Украины © Facebook, Андрей Малосолов Станислава Черчесова на ЕВРО-2020 неудовлетворительной, но выразил тренеру доверие в работе с национальной командой.

Журналист отметил, что ему не понравилась постоянные длинные забросы на Артема Дзюбу, который хотя и выиграл множество верховых единоборств, эти скидки были сделаны непонятно куда.

По его мнению, Черчесов также мог бы делать раньше те или иные замены, попробовать тактику с двумя нападающими или вообще попробовать других форвардов.

«Мне показались инородными телами в сборной не только Семенов с Шуниным, но и Оздоев с Кузяевым. Я так и не понял, что это за связка и как она будет приводить нас к большим успехам. Может быть, стоило попробовать других футболистов», — рассуждает Малосолов.

Россия — это не среднестатистическая страна, а нация победителей, и российские граждане в праве ждать от своих спортсменов и представителей где бы то ни было если не победы, то выступлений, за которые было бы не стыдно, заключил собеседник издания.

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