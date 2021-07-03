Нужно искать ключи к Украине, потому что это большая территория и многомилионное население. Такую точку зрения высказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

На днях президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Украина не является недружественной России страной, а украинцы и русские — один народ. Однако его украинский коллега Владимир Зеленский позже возразил, что хотя две страны и объединяет общая часть истории и соседство, «мы точно не один народ».

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