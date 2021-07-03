«Нельзя взять и сказать, что мы про них забыли, отрезали и все. Так не получится. Поэтому ключи эти надо искать, и жители Донбасса, как никто другой, при желании могут быть здесь полезными и стать в определенном смысле проводниками этой новой общности и влияния на Украину и настроения украинцев», — сказал Дзермант.
На днях президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Украина не является недружественной России страной, а украинцы и русские — один народ. Однако его украинский коллега Владимир Зеленский позже возразил, что хотя две страны и объединяет общая часть истории и соседство, «мы точно не один народ».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.