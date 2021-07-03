Директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру прокомментировал слова российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко о разделении украинской власти и украинских граждан

Дзермант рассказал, как русские и белорусы должны относится к украинским нацистам © Facebook, Алексей Дзермант

По его словам, нужна серьезная программа по работе с Украиной и украинским обществом, чтобы начать влиять и переламывать ситуацию на свою сторону.

«Мы пока всерьез этим не занимались. Пропаганда в отношении Украины больше была направлена на негатив, а надо искать точки опоры внутри общества», — добавил он.

На днях президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Украина не является недружественной России страной, а украинцы и русские — один народ. Однако Зеленский позже возразил, хотя две страны и объединяет общая часть истории и соседство, «мы точно не один народ».

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