«Это правильная формулировка, потому что режим в Киеве не тождественен украинскому народу. Я думаю, что около 30% украинцев сегодня выступили бы за общее пространство с белорусами и россиянами, но в Украине работает мощная пропаганда, и около 30% граждан уже подверглись этой пропаганде, хотят на Запад и в НАТО. Мне кажется, это тоже не фатально. Вопрос в том, можно ли работать с этой категорией, если можно, то как. Каким образом относиться к киевскому режиму? Какие меры применять, чтобы он был настроен не так деструктивно. Вопрос в методах. Есть ли они у нас, можем ли мы найти их, можем ли мы их применить», — сказал Дзермант.
По его словам, нужна серьезная программа по работе с Украиной и украинским обществом, чтобы начать влиять и переламывать ситуацию на свою сторону.
«Мы пока всерьез этим не занимались. Пропаганда в отношении Украины больше была направлена на негатив, а надо искать точки опоры внутри общества», — добавил он.
На днях президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Украина не является недружественной России страной, а украинцы и русские — один народ. Однако Зеленский позже возразил, хотя две страны и объединяет общая часть истории и соседство, «мы точно не один народ».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.