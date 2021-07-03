К выступлению сборной России по футболу на чемпионате Европы 2020 (2021) есть комплекс вопросов, на которые нужно давать ответы. Но в целом команда к этому турниру была не готова. Об этом рассказал эксперт в области футбола и фанатского движения Андрей Малосолов в интервью изданию Украина.ру

Футбольный эксперт Андрей Малосолов: Ни Черчесов, ни Шевченко не должны возглавлять сборные России и Украины © Facebook, Андрей Малосолов Станислава Черчесова на ЕВРО-2020 неудовлетворительной, но выразил тренеру доверие в работе с национальной командой.

«Оппоненты скажут: «А что вы хотите, наша сборная средняя по составу». Я с этим согласен. У нас невыдающаяся сборная. Но, примитивно рассуждая, невыдающиеся сборные Венгрии или Польши играют для болельщиков. Они отдают все без остатка. Да, у этих сборных есть отдельные классные игроки, но в целом они сопоставимы со сборной России», — указал журналист.

Россия — это не среднестатистическая страна, а нация победителей, и российские граждане в праве ждать от своих спортсменов и представителей где бы то ни было если не победы, то выступлений, за которые было бы не стыдно, подчеркнул Малосолов.

Тот же Черчесов на чемпионате мира 2018 года постепенно выводил сборную на пик формы и сделал из нее большую команду, но сейчас тренерский штаб не справился со своей задачей, и он должен был подать в отставку, заключил собеседник издания.

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