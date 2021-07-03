«Это как блудный сын, который ушел из семьи искать счастья, а потом попал в рабство. Мы все равно должны относиться к украинцам как к родственникам. Хотя, безусловно, нужно их вразумлять, приводить в чувство, где-то воспитывать, если они берут в руки оружие и творят какой-то беспредел. Это не означает, что они оторваны навсегда. Это вопрос методов, как работать с заблудшим братом. Да, нациков нужно наказывать, отсекать, уничтожать, потому что это вредители и деструктивные методы. Кого-то нужно вразумлять, кого-то встраивать в общие схемы. Тут уже вопрос технологий и работы с таким заблудшим братом, какую технологию применить, чтобы он пришел в себя и вернулся к разуму», — объяснил Дзермант.
На днях президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Украина не является недружественной России страной, а украинцы и русские — один народ. Однако его украинский коллега Владимир Зеленский позже возразил, хотя две страны и объединяет общая часть истории и соседство, «мы точно не один народ».
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