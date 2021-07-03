Директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру рассказал о различиях между русскими и украинцами

Дзермант: Россияне, украинцы и белорусы - один большой суперэтнос © Facebook, Алексей Дзермант

Он пояснил: важно то, на что делается акцент и как политические элиты начинают позиционировать себя, ища то ли сходство, то ли различия.

«К сожалению, украинские элиты пошли по пути политизации отличий и их идеологизации. Они сделали ставку на национализм сепаратного толка, пытаясь вырвать Украину из общей восточнославянской семьи, сделав ее форпостом Запада. Это привело украинский народ и государство к катастрофе», — подытожил он.

На днях президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Украина не является недружественной России страной, а украинцы и русские — один народ. Однако украинский лидер Владимир Зеленский позже возразил, хотя две страны и объединяет общая часть истории и соседство, «мы точно не один народ».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.