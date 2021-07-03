«Различия, конечно, всегда есть. Они есть и в русском народе. Сибиряки тоже отличаются от кубанцев. Но если политизировать этот вопрос и работать на разделение, то это рано или поздно приводит к конфликту. Если же мы говорим, что есть украинский язык, фольклор и литература, но при этом есть большая суперэтническая общность, куда входят и украинцы, и русские, и белорусы, то тогда отличия не становятся причиной конфликта, а просто показывают, что наша общность разнообразна и что у нее есть цветущая сложность», — сказал Дзермант.
Он пояснил: важно то, на что делается акцент и как политические элиты начинают позиционировать себя, ища то ли сходство, то ли различия.
«К сожалению, украинские элиты пошли по пути политизации отличий и их идеологизации. Они сделали ставку на национализм сепаратного толка, пытаясь вырвать Украину из общей восточнославянской семьи, сделав ее форпостом Запада. Это привело украинский народ и государство к катастрофе», — подытожил он.
На днях президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Украина не является недружественной России страной, а украинцы и русские — один народ. Однако украинский лидер Владимир Зеленский позже возразил, хотя две страны и объединяет общая часть истории и соседство, «мы точно не один народ».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.