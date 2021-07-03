Директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос о русских и украинцах, который на днях поднимали президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский

Алексей Дзермант: Россия и Беларусь должны относиться к Украине как к заблудшему брату © Facebook, Алексей Дзермант

Он оговорился, что политические границы тоже играют свою роль, когда формируются нации со своими отличиями, и «это создает серьезную проблему».

«Мы видим, как украинцы стали противопоставлять себя России, и это стало корнем серьезных проблем, включая гражданскую войну и плохие отношения Киева и Москвы. Поэтому тоже нужно понимать, что политическую идентичность нельзя строить на противопоставлении, иначе это может привести к конфликтам, в том числе внутренним», — объяснил он.

На днях президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Украина не является недружественной России страной, а украинцы и русские — один народ. Однако Зеленский позже возразил, хотя две страны и объединяет общая часть истории и соседство, «мы точно не один народ».

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