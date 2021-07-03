«Это (русские и украинцы — ред.) один народ, одна этническая суперобщность. Но поскольку есть разные государства, то государства формируют политическую идентичность и политическую нацию. В этом смысле россияне, украинцы и белорусы — три политические нации, но один большой суперэтнос, который зародился в древнерусскую эпоху. Белорусы, великоросы, малоросы имеют общий корень, поэтому можно говорить, что они являются суперэтносом», — сказал Дзермант.
Он оговорился, что политические границы тоже играют свою роль, когда формируются нации со своими отличиями, и «это создает серьезную проблему».
«Мы видим, как украинцы стали противопоставлять себя России, и это стало корнем серьезных проблем, включая гражданскую войну и плохие отношения Киева и Москвы. Поэтому тоже нужно понимать, что политическую идентичность нельзя строить на противопоставлении, иначе это может привести к конфликтам, в том числе внутренним», — объяснил он.
На днях президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Украина не является недружественной России страной, а украинцы и русские — один народ. Однако Зеленский позже возразил, хотя две страны и объединяет общая часть истории и соседство, «мы точно не один народ».
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