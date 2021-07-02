Украинский рынок перенасыщен импортной черешней, у граждан нет денег на то, чтобы ее покупать, и местные фермеры вынуждены уничтожать свой собственный урожай, написал глава ООО «Агрофирма Ольвия» Анатолий Тиховод на своей странице в Facebook 2 июля

«Государственные мужи дохозяйничались. Полезная ягода черешня никому не нужна. Никто даже не торгуется. Дело не в цене — просто никто не покупает, рынки перенасыщены, покупательная способность граждан Украины очень низкая, переработка работает на концентратах», — написал он.

Тиховод уточнил, что фермерам приходится освобождать деревья от урожая, «чтобы в следующем году рассчитывать на урожай, который тоже может оказаться никому не нужен». Он опубликовал видео уничтожения урожая черешни.

В комментариях часть пользователей возмущается действиями предпринимателя: «Так не достанься же ты никому… Глупости и жадности предела нет! Слава Украине и украинцам!», «Снимать такой ПОЗОР на видео — это преступление. И сам не гам, и другому не дам», «Сделай дешевле, нет же. Проще выбросить. Вот в этом вся наша нация».

Другие защищают фермеров, отмечая, что им нужно платить сборщикам черешни как минимум 7 грн за кг: «Я очень сочувствую садоводам и это минус нашему правительству что с нынешними зарплатами человек не может позволить купить себе черешни», «На городском рынке цену формирует перекупщик, а не фермер! Фермера в этом году радовались цене и 20 грн за 1 кг. И такой цены и то им не давали! А вот перекупы торгуют черешней накручивая втридорога!»

Алексей Якубин: Соглашение об ассоциации с Евросоюзом не дает Украине надежды на евроинтеграцию © Facebook, Алексей Якубин

Многие также обвиняют в сложившейся ситуации государство, которое открыло украинский рынок иностранцам и не защитило своих производителей: «Без господдержки писец сельскому хозяйству. Доуправлялись! А теперь же еще налог впаяли».

Напомним, после подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС рынки страны оказались полностью открытыми перед импортом из Евросоюза. При президенте Викторе Януковиче власти отказались подписывать невыгодное для страны соглашение, но ЕС и США организовали госпереворот, который привел к власти более покладистую команду.