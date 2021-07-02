В радикальных мерах по исправлению ситуации в российском футболе вроде резкого снижения зарплат и массовой отправке игроком в европейские чемпионаты не будет смысла. Об этом рассказал бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов в интервью изданию Украина.ру

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов Станислава Черчесова на ЕВРО-2020 неудовлетворительной, но выразил тренеру доверие в работе с национальной командой.

«Мы же не можем взять и сказать, что в этом году пять человек должны взять и уехать играть в чемпионат Испании, восемь — в чемпионат Англии, а 10 — в чемпионат Италии. Зарубежные клубы должны захотеть приобрести этих игроков. А раз там нет засилья наших игроков, значит, они не соответствуют высокому уровню ведущих чемпионатов», — пояснил эксперт.

Что касается зарплат, то они уже взлетели на такие высоты, что радикально снизить их уже не получится, тем более что именно финансовые возможности клубов позволяют привлекать серьезных игроков, указал Мармазов.

«Привлекают ли эти зарплаты не тех игроков, или же что-то ломается на стадии подписания контрактов, не знаю. Думаю, все вместе», — рассуждает журналист.

Пока и в российском, и в украинском футболе не хватает людей, способных использовать финансовый и футбольный инструментарий, который позволил бы сборным России и Украины всерьез рассчитывать на самые высокие места, заключил собеседник издания.

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