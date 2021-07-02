Во Львове ускоряют темпы вакцинации и увеличивают число коек с кислородом в больницах из-за распространения штамма коронавируса «Дельта». Об этом 2 июля на своей странице в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовой

«Мы все слишком расслабились. Теплое лето, конечно, хороший повод для отдыха и перезагрузки, но нужно не забывать, что Сovid-19 нас не оставил. В Украине уже зафиксированы случаи нового штамма "Дельта". И хотя сегодня статистика заболеваний действительно положительная для нас, но придет осень и придется пожинать плоды. Поэтому давайте подумаем о последствиях уже сегодня», — написал Садовой.

Минздрав Украины назвал худший сценарий распространения волны «Дельта»-коронавируса © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кроме того, решено подготовить совместно с Минздравом необходимые документы для контрактования медучреждений и увеличить число вакцинаций до 5 тысяч в день.

На Украине за минувшие сутки зафиксировали 696 новых случаев коронавируса (из них детей — 36, медработников — 33), летальных исходов — 33

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Киеве (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.