Своим заявление ВОЗ прокомментировала ситуацию с экстремальной жарой в Канаде — там было зафиксировано 49,6 °С.
«Люди должны избегать жары, держать тело в прохладе, достаточно пить. И если люди начинают испытывать головокружение, то лучше обратиться к врачу. И когда мы говорим о питье, то мы, безусловно, говорим о воде, а не об алкогольных напитках. Так что рекомендуется избегать алкоголя, а также слишком большого количества кофеина и сахара», — сказал он.
Ранее синоптики пообещали украинцам тропическую жару и грозовые ливни в июле. По словам синоптиков, средняя месячная температура воздуха в июле на Украине составит 20-25 градусов тепла, в Карпатах — 16-18 градусов.