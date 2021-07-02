Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала отказаться от кофе, алкоголя и сладких напитков в жару. Об этом на брифинге заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, передает РИА Новости 2 июля

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«Люди должны избегать жары, держать тело в прохладе, достаточно пить. И если люди начинают испытывать головокружение, то лучше обратиться к врачу. И когда мы говорим о питье, то мы, безусловно, говорим о воде, а не об алкогольных напитках. Так что рекомендуется избегать алкоголя, а также слишком большого количества кофеина и сахара», — сказал он.

Ранее синоптики пообещали украинцам тропическую жару и грозовые ливни в июле. По словам синоптиков, средняя месячная температура воздуха в июле на Украине составит 20-25 градусов тепла, в Карпатах — 16-18 градусов.