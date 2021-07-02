«С 1 июля в Украине отменен мораторий на куплю и продажу сельскохозяйственных земель. По данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, за 1 июля зарегистрированы 3 сделки на право собственности участков, которые подпадали под мораторий», — сказал министр.
По его словам, землю продали дороже нормативной денежной оценки. Средняя нормативная денежная оценка земли составляет около 28 тыс. грн (около 65 тыс. рублей). Стоимость проданных участков составила около 50 тыс. грн (около 125 тыс. рублей) за гектар.
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала украинцев отказаться от продажи своих паев. Также она заявила, что, несмотря на открытие рынка земли, политическая сила проведет «земельный референдум» и добьется решения Конституционного суда.
Закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения, принятый Радой в прошлом году, вступил в силу с 1 июля 2021 года. С 1 июля на Украине отменился мораторий на продажу земли.
На первом этапе землю смогут купить граждане Украины (физические лица) не более 100 гектаров в одни руки. Преимущественное право на покупку у тех, кто арендует землю с 2010 года. С января 2024 года покупать землю смогут компании, но не более 10 тыс. га.
Принятия закона о рынке земли требовали иностранные кредиторы Украины, ставя это условием продолжения кредитования.