Три сделки продажи участков сельскохозяйственного назначения на Украине зарегистрировали в первый день отмены земельного моратория. Об этом 2 июля заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко во время часа к правительству, который транслировал телеканал «Рада»

«С 1 июля в Украине отменен мораторий на куплю и продажу сельскохозяйственных земель. По данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, за 1 июля зарегистрированы 3 сделки на право собственности участков, которые подпадали под мораторий», — сказал министр.

«Аграрный потенциал Украины будет работать на европейских и американских пенсионеров». Соцсети про открытие украинского рынка земли

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала украинцев отказаться от продажи своих паев. Также она заявила, что, несмотря на открытие рынка земли, политическая сила проведет «земельный референдум» и добьется решения Конституционного суда.

Закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения, принятый Радой в прошлом году, вступил в силу с 1 июля 2021 года. С 1 июля на Украине отменился мораторий на продажу земли.

На первом этапе землю смогут купить граждане Украины (физические лица) не более 100 гектаров в одни руки. Преимущественное право на покупку у тех, кто арендует землю с 2010 года. С января 2024 года покупать землю смогут компании, но не более 10 тыс. га.

Принятия закона о рынке земли требовали иностранные кредиторы Украины, ставя это условием продолжения кредитования.