Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила послу Великобритании на Украине посетить Крым. Об этом она написала в своем Telegram-канале 2 июля

Ранее посольство Великобритании в Киеве перед футбольным матчем чемпионата Европы между командами Англии и Украины выразило надежду, что украинская сборная сможет сыграть в Донецке, а потом поехать отдыхать в Крым.

«Благодарим британское посольство за рекламу курортных возможностей Крыма. Со своей стороны, приглашаем в Крым английского посла. Попасть туда можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы», — написала Захарова.

«Агрессивная и провокационная политика». Как Украина вмешалась в инцидент с британским эсминцем © REUTERS, Sergey Smolentsev

На прошлой неделе британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды недалеко от крымского мыса Фиолент.

Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца. Только после этого корабль оставил российские воды.